Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede Le Drain ile Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin yanı sıra başta Afganistan olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.