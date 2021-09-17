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Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede Le Drain ile Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin yanı sıra başta Afganistan olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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