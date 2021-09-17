Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla görüştü
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede Le Drain ile Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin yanı sıra başta Afganistan olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.
AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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