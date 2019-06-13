Bakan Çavuşoğlu: "Fransa'da tutuklu PKK üyesi teröristler var. Yine bazı PKK üyelerinin ve PKK'ya destek veren şahısların mal varlığını dondurma konusunda da Fransa'nın attığı adımları takdirle karşıladığımızı söylemek isteriz"

-"Fakat Fransa'nın PKK ile hiçbir farkı olmayan YPG ile yakın işbirliğini doğru bulmuyoruz ve bunun NATO'daki işbirliğimiz dahil birçok konuya yansıdığını görüyoruz. PKK eşittir YPG'dir. Dolayısıyla PKK'ya yönelik bu tedbirler alınırken diğer taraftan YPG ile yakın işbirliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz"

-"Suriye'nin geleceği için, sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü için tehlikelidir. Ayrıca bizim sınır güvenliğimiz ve ülkemizin ve milletimizin güvenliği için de hassas bir konudur"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme ilişkin konulara dair açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA