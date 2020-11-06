Bakan Çavuşoğlu: "(Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesi) İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir...
06.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:38
Bakan Çavuşoğlu: "(Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesi) İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği"
Bakan Çavuşoğlu: "(Fransa'da Eğitim Bakanının kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesi) İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci