Bakan Çavuşoğlu, Fransa'da
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Bakan Çavuşoğlu, Fransa'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ’Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması Girişimi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Paris’e geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması Girişimi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Paris'e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın ev sahipliğinde düzenlenecek, 'Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması Girişimi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Paris'e geldi. - PARİS

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