Bakan Çavuşoğlu, Fontelles ile görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'deki zulüm ve işgal planlarının durdurulması ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Kaynak: DHA