Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı ve Nijerli mevkidaşlarıyla görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı ve Nijerli mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı ve Nijerli mevkidaşlarıyla görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile görüştü.

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ve Nijer Dışişleri Bakanı Massoudou ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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