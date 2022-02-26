Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı, Şaduman Unutmaz - Politika
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki durum ele alındı.
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika