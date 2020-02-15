: Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

15.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:30

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih'te Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih şehrinde temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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