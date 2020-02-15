Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih'te Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

15.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:30
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, 'te Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

Dışişleri Bakanı , 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği 'nın Münih şehrinde temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü
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