Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Münih'te Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

15.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:23
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, 'te Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.


Dışişleri Bakanı , 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği 'nın Münih şehrinde temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi. - MÜNİH

Kaynak: İHA
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