Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile görüştü
İsveç'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.
İsveç'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Stokholm'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile arabuluculuk alanındaki çalışmalarımızı ve bölgesel konuları konuştuk" ifadelerini kullandı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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