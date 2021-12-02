Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile görüştü

İsveç'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

İsveç'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Stokholm'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile arabuluculuk alanındaki çalışmalarımızı ve bölgesel konuları konuştuk" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title