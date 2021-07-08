Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'da Türk vatandaşlarla buluştu
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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'da Türk vatandaşlarla buluştu

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'da Türk vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Türk vatandaşları ve Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gölten Bedreddin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Türk vatandaşları ve Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gölten Bedreddin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4'üncü Ukrayna Reform Konferansı için bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'un ardından dün akşam saatlerinde Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, Helsinki'de temaslarına başladı. Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya gelen Çavuşoğlu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Helsinki'de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın Finlandiya toplumuna yaptıkları katkılardan memnunuz, başarılarıyla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu daha sonra, ülkedeki Tatar toplumunun temsilcisi olan Finlandiya İslam Cemaati Başkanı Gölten Bedreddin ile görüşme gerçekleştirdi. Cemaatin ilk kadın başkanı Bedreddin ile hatıra fotoğrafı çektiren Çavuşoğlu, "Finlandiya'da yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Tatar kardeşlerimizin temsilcisi, dernek Başkanı Gölten Bedrettin ile görüştük. Soydaşlarımızın huzuru ve refahı her zaman önceliğimiz" dedi.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'da Türk vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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