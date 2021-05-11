Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Başkanı Malki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Başkanı Malki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile telefonda Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımları ele almıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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