Bakan Çavuşoğlu Fildişi Sahili Cumhuriyetini Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Abidjan'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 44. toplantısına katılmak üzere Fildişi Sahili Cumhuriyetini ziyaret edecek.



Dışişleri Bakanlığı, Bakan Çavuşoğlu'nun 10-11 Temmuz 2017 tarihlerinde Abidjan'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'na katılmak üzere Fildişi Sahili Cumhuriyetini ziyaret edeceğini bildirdi. İİT Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla Abidjan Toplantısı'na katılacak olan Çavuşoğlu'nun, İİT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin öngörüldüğü kaydedildi. - ANKARA