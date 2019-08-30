Bakan Çavuşoğlu : "F-35'leri satın alamazsak diğer alternatifleri arayacağız"

30.08.2019 19:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer F-35'leri satın alamazsak, savaş uçaklarına ihtiyacımız olduğundan, diğer alternatifleri arayacağız. Bu durumda kimse Türkiye'yi şu yada bu ülkeden savaş uçağı aldı diye suçlayamaz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı Eriksen Sreide ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri hakkında değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Her şeyden önce bizim Rusya ile ilişkilerimiz var, tıpkı herhangi bir ülkenin olduğu gibi. İkinci olarak biz hiçbir zaman Rusya'dan satın almayı planladığımızı söylemedik. Biz, Norveç'inde partnerlerden biri olduğu F-35 programının bir parçasıyız. Programda 9 ülke var, Türkiye ve Norveç bu iki ülkeden biri. Rusya'dan S-400 tedarik etmemiz sebebi ile ABD ile bazı problemlerimiz var. Neden Rusya'dan S-400 satın almak zorunda kaldık? İhtiyacımız var. Bu bizim acil ihtiyacımız, hava savunma sistemi bizim acil ihtiyacımız. O ülkeyi yada şu ülkeyi sevdiğimiz için değil, ama biz ABD'den yada diğer NATO müttefiklerimizden bu sistemleri satın almayı istedik, ama alamadık" diye konuştu.



"F-35'leri satın alamazsak diğer alternatifleri arayacağız"



Türkiye'nin F-35 programının bir parçası olduğunu ve bugünlerde ABD ile sorunlar yaşandığını tekrar eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu savaş uçaklarını alabilmek için ciddi bir ödeme yaptığını ve bu uçakları satın almak konusunda hala ısrarcı olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, "Öte yandan, daha öncede söylediğim gibi, en kötüsü olarak eğer F-35'leri satın alamazsak, savaş uçaklarına ihtiyacımız olduğundan, diğer alternatifleri arayacağız. Bu durumda kimse Türkiye'yi şu yada bu ülkeden savaş uçağı aldı diye suçlayamaz" şeklinde konuştu.



"İfade özgürlüğü ve bir terör örgütünü desteklemek farklı şeylerdir"



PKK terör örgütünün Türkiye'deki faaliyetleri hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, örgütün yüz binlerce kişiyi öldürdüğünü belirterek, "Bu listelenmiş bir terör örgütüdür. İfade özgürlüğü ve bir terör örgütünü, onun faaliyetlerini aktif şekilde desteklemek tamamen farklı şeylerdir" dedi. Avrupa'da durumun böyle olduğunu ve Almanya'nın PKK'yı temsil eden sembolleri yasakladığını belirten Çavuşoğlu, PKK destekçilerinin illegal bir şekilde düzenledikleri protesto gösterileri sebebi ile güvenlik güçleri ile çatıştığını söyledi. Çavuşoğlu, "Biz DEAŞ'ın aktivitelerine Norveç'te yada başka bir Avrupa ülkesinde izin verebilir miyiz? Hayır yapamayız. O zaman terör örgütü listesine girmiş olan PKK'yı destekleyen aktiviteleri tolare edebiliriz?" dedi. - OSLO

Kaynak: İHA