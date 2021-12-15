- Bakan Çavuşoğlu: "Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendireceğiz"

DUBAİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı Özel Temsilci (Ermenistan Özel Temsilcisi) olarak, resmi olarak görevlendireceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarını tamamladı. BAE ziyaretine dair gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "En son 2016'daydı sanırım burayı ziyaret ettiğimde ve maalesef son 5-6 yıldır ilişkilerimizde istediğimiz düzeyde değildik" dedi. Çavuşoğlu, "Fakat son zamanlarda ilişkileri normalleştirme yönünde ortak irade koyunca karşılıklı ziyaretler artmaya başladı ve Şeyh Muhammed bin Zayed'in Ankara ziyareti son derece başarılı geçti. O ziyarette görüşülen konular ve de alınan kararların takibi için bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden önce o ziyaretin hazırlıkları için ben de yaklaşık 6 yıl aradan sonra, 5 buçuk 6 yıl aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettim" ifadelerini kullandı. BAE'ye gelir gelmez Türk iş insanlarıyla görüştüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin o soğuk olduğu dönemlerde bile ticaretimiz bizim artarak devam etti. Dış ticarette, ikili ticaret bakımından Körfez bölgesinde 1. sırada, yatırımlar bakımından ise 2. sırada olan bir ülke" diye konuştu. Çavuşoğlu, "İş insanlarımızla bir araya geldik. Burada bulunmaktan memnunlar. O ilişkilerimizin soğuk olduğu dönemlerde bile kendilerine yönelik herhangi bir kısıtlamanın olmadığını da söylediler" dedi.

"Dubai Emiriyle ekonomik ilişkilerle ilgili konuları, özelikle yatırım, ticaretle diğer konuları birlikte ele aldık"

Çavuşoğlu, "Bugün Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Mektum'la Körfez İş Birliği Toplantısı için Suudi Arabistan'aydı, gelir gelmez havaalanında Dubai'de görüştük. Daha sonra Abu Dabi'ye geldim. Son derece verimli bir görüşme oldu. Ekonomik ilişkilerle ilgili konuları, özelikle yatırım, ticaretle diğer konuları birlikte ele aldık. Önümüzdeki süreçte imzalayacağımız anlaşmalar var. Karayolu taşımacılığıyla ilgili, aynı şekilde kapsamlı ticaret anlaşması gibi konuları da ele aldık" şeklinde konuştu.

"Sadece ikili ilişkiler değil, bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk"

Büyükelçilik personeliyle bir araya geldiğini de belirten Çavuşoğlu, "Değerlendirmelerde bulunduk ve Şeyh Muhammed bin Zayed ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Şeyh Mahdum da katıldı, Dışişleri Bakanı Abdullah kardeşim de vardı. Daha sonra Dışişleri Bakanı kardeşim Şeyh Abdullah'la Dışişleri Bakanlığında bir araya geldik. Her iki bakanlıkta da diplomasi akademileri var. Bir iş birliği anlaşmasını imzaladık. Daha sonra akşam çalışma yemeğinde de ikili konuları ele aldık. Yine bugün Şeyh Zayed ile ele aldığımız konuların üzerinden geçtik. Sadece ikili ilişkiler değil, bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Libya'daki son durum, İran'ın tekrar nükleer anlaşmaya dönmesi, sadece İran'ın değil de işte Amerika'nın da birlikte dönmesi, onun bölgeye etkileri" dedi.

"Yumuşamanın, ilişkilerin normalleşmeye başlamasından sonra tüm bölgeye etkisinin olduğunu görüyoruz"

Çavuşoğlu, "Özellikle Körfez bölgesinde, Katar ve 4 ülkeyle yaşanan sıkıntının aşılması ve ilişkilerin normalleşmeye başlamasından sonra yine tüm bölgeye etkisinin olduğunu görüyoruz bu yumuşamanın. Bizimle bölge arasındaki ilişkilere de olumlu etkisi oldu. Bunu devam ettirmek istiyoruz. EXPO'yu ziyaret ettim. Geçen sene Covid sebebiyle yapılamamıştı biliyorsunuz. Orada bizim pavillonumuzu da ziyaret ettik. Biz kısa süre içinde yani 15 gün önce falan karar verdik, ona rağmen güzel bir hazırlık yapmış arkadaşlarımız" ifadelerini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti konusunda da 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz"

Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti konusunda da 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz. 15'inde de inşallah EXPO'da Türkiye'nin Milli Günü olarak etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. Muhataplarımızla da görüştük. Çünkü 14'ünde iki ülkenin milli günü var. 15'ini planlıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız da uygun görürlerse. Ama ziyaretin 14-15 Şubat'ta gerçekleşmesi için gerekli çalışmaları başlattığımızı söylemek isterim. Biraz önce söylediğim bazı anlaşma taslakları üzerinde müzakerelerimiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde de bu müzakereleri tamamlayabildiğimiz anlaşmaları da imzalamak istiyoruz. Tıpkı Muhammed bin Zayed'in Ankara ziyaretinde imzaladığımız belgeler gibi" şeklinde konuştu.

"Yeni seçimlerden sonra Paşinyan'dan olumlu mesajlar geldi"

Çavuşoğlu, "Biz Karabağ zaferinden sonra sürekli pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. Azerbaycan da pozitif mesajlar veriyor. Bizzat Sayın İlham Aliyev. Özellikle Azerbaycan'ın Ermenistan'a kapsamlı bir anlaşması için imzalama teklifi son derece anlamlıdır ve Azerbaycan'ın ve bizim de aslında niyetimizi, bakış açımızı gösteriyor. Biz artık bölgede, Güney Kafkasya'da barış, istikrar, huzur olsun istiyoruz. Ekonomik kalkınma olsun, ortak projeler hayata geçsin, bunları istiyoruz. Ermenistan'ın da aynı anlayış içinde olmasını arzu ettiğimizi defalarca söyledik" dedi. "Yeni seçimlerden sonra Paşinyan'dan olumlu mesajlar geldi" diyen Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizler olumlu karşılık verdik. Bu fikirler ortaya çıkınca da, doğrudan görüşme fikri, tabi biz Azerbaycan'la her konuda istişare ediyoruz ve Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde bu tür adımları atıyoruz, onu da söylemek isterim, yani kimse Azerbaycan'dan daha böyle bağımsız ya da ayrı hareket edemeyiz mi diye sorgulamasın. Bir millet iki devletiz. Kaldı ki bunlar olumlu şeyler, hepimize faydası olacak, etkisi olacak. Sonuçta güven arttırıcı adımları da atmak lazım. Bir taraftan Azerbaycan'la Ermenistan arasında güven arttırıcı adımlar atılıyor, bir taraftan da bizim de Ermenistan'la kendi aramızda bu Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki güven arttırıcı adımlara paralel olarak atmamızda fayda gördük" ifadelerini kullandı.

"Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı Özel Temsilci olarak, resmi olarak görevlendireceğiz"

Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı Özel Temsilci (Ermenistan Özel Temsilcisi) olarak, resmi olarak görevlendireceğiz. Diğer taraftan hem Türkiye'den şirketler, havayolu şirketleri hem de Ermenistan'dan şirketler, Erivan ile İstanbul arasında uçuş izni için başvurdular. Bunları da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, Ulaştırma Bakanlığımız değerlendiriyor. Yani prensip olarak olumlu bakıyoruz, hangileri uçabilecekler, onları önümüzdeki günlerde onlar açıklanır, açıklayacağız. İnşallah bunların devamı gelir. Yani Ermenistan da bu yaşanan olaylardan olumlu ders çıkararak bölgenin barışı ve huzuru konusunda ve iş birliğimiz bakımından 3+3 ile de uyumlu bir şekilde olumlu adım atar ve bunun devamını hep beraber getiririz" dedi.

"Bizim niyetimiz halis, samimiyiz"

Çavuşoğlu, "Bizim niyetimiz halis, samimiyiz. Azerbaycan'ın niyeti, Azerbaycan'ın tek gayesi vardı, işgal edilmiş toprakları geri almak. Sonuç itibariyle şu an Azerbaycan barış anlaşması teklif ettiğine göre Azerbaycan da iyi niyetli. Ama bu adımları da önümüzdeki süreçte atarak somut gelişmeler yani daha da kat edilen mesafeye ilaveten siyasi olarak da somut adımlar atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.