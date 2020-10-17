Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor
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Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor

17.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:53
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Can Azerbaycan'ın daima yanındayız" ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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