Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. Çavuşoğlu, Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinden Azerbaycan'ın da memnun olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme, iki ülke arasında uzun bir aranın ardından Bakan düzeyinde yapılan ilk görüşme özelliği taşıyor.

Bakan Çavuşoğlu'na daveti için teşekkür eden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise, "Bu daveti pozitif olarak kabul ettik. Aynı şekilde bizim de gelmemize pozitif olarak bakmak lazım. Biz de tekrar ikili ilişkileri normalleştirmek için sürece koşulsuz olarak devam edeceğiz. İki temsilci de bu doğrultuda çaba gösteriyor ve çalışıyor. Biz de çok iyi görüyoruz. İki taraf da bu doğrultuda çabalar gösteriyor. Ermenistan tarafından bu kararımız var. Bizim, bölgemizde sulh ve barış için çaba gösterme kararımız var" dedi.