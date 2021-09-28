Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem Suriye olacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınacağını belirterek, "İdlib ağırlıklı Suriye olacak gündem" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yarın yapacağı görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların ve ikili ticari ilişkilerin gündeme geleceğini belirtti. Çavuşoğlu, görüşmede genel itibarıyla Suriye'nin değerlendirileceğini belirterek, "Sadece İdlib değil Afrin bölgesinde muhalefete saldırı var. YPG-PKK Rusya'nın taahhüt ettiği bölgelere daha çekilmedi. Tüm Suriye var. İnsani yardım kısmı var. Çizgi ötesi yardımlar var. İdlib ağırlıklı Suriye olacak gündem" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, dünyaya Afganistan'a insani yardım konusunda tavsiyelerde bulunduklarını belirterek, "Pakistan'dan alıp oraya gönderme konusunda bir mutabakat oldu. Hem daha hızlı hem maliyeti daha düşük. Kabine toplantısında da bu gündeme geldi. İnsani yardımları yakın zamanda göndereceğiz. Çoğunluğunu Pakistan'dan alıp kara yoluyla göndereceğiz. Önümüzdeki günlerde insani yardım miktarını artıracağız ama insani yardımı şova dönüştürmemek gerek" diye konuştu.