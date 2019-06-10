Bakan Çavuşoğlu, Erbil'e gidiyor

Bakan Çavuşoğlu, Erbil'e gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, Erbil'e gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluIrak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katılacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı olarak seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katılmak üzere bugün Erbil'i ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ziyaret vesilesiyle Erbil'de Iraklı üst düzey yetkililerle temaslarda bulunması öngörülmektedir" denildi.
 


- Ankara

Kaynak: DHA
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