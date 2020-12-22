Bakan Çavuşoğlu, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile bir araya geldi
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Bakan Çavuşoğlu, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile bir araya geldi

22.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:19
Bakan Çavuşoğlu, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile bir araya geldi

Endozenya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüşme gerçekleştirdi.

Endozenya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile görüşme gerçekleştirdi. Subianto görüşmede Çavuşoğlu'na makam odasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki heykelini gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. Karşılamada iki ülkenin marşların çalınmasının ardından görüşmeye geçildi. Bakan Subianto ayrıca, Çavuşoğlu'na makam odasındaki Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki heykelini gösterdi. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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