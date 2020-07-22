Bakan Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo tarafından kabul edildi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ekvator Ginesi'ndeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ekvator Ginesi'ndeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'deki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun üçüncü ve son ayağı olan Ekvator Ginesi'nde Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından Ekvator Ginesi medyasının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, "Ekvator Ginesi'ni ilk defa ziyaret eden, resmi şekilde ziyaret eden Dışişleri Bakanı Türkiye'den benim. Dolayısıyla bugün Ekvator Ginesi'ne bu resmi ziyareti gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo arasında samimi bir dostluk olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin her alanda hızlı bir şekilde gelişmesinde bu dostluğun önemli bir etkisi olduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 2018 yılında Türkiye'nin Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da Büyükelçilik açtığını belirterek, "Ekvator Ginesi de Ankara'da Büyükelçiliğini açtı ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Malabo'daki Büyükelçiliğinin resmi açılışını yine Başbakan Yardımcısı ile Bayındırlık Bakanı ile ve Dışişleri Bakanı kardeşim Simeon'le birlikte yapmış olduk" şeklinde konuştu.

"SON DERECE VERİMLİ, FAYDALI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Çavuşoğlu, "Dün Dışişleri Bakanı Simeon Oyono ve bugün de Cumhurbaşkanı Obiang'la ilişkilerimizi daha da nasıl geliştirebileceğimizi görüşme imkanımız oldu. Zaten ziyaretimizin de amacı buydu. Son derece verimli, faydalı görüşmeler gerçekleştirdiğimizi de özellikle söylemek isterim ve Cumhurbaşkanı Obiang'a da bizi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Kendilerine Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve en iyi dileklerini ilettim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA