Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile görüştü
AA / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre ziyareti kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre ziyareti kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.
DSÖ'nün genel merkezinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabında paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "DSÖ Genel Direktörü'yle iş birliği projelerimizi ele aldık. DSÖ'nün pandemiyle mücadelesine desteğimiz sürecek." açıklamasında bulundu.
AA muhabirine konuşan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Çavuşoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
AA / Ömer Faruk Yıldız - Son Dakika Haberleri
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