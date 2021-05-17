Bakan Çavuşoğlu, Dominic Raab ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bugün Filistin'deki son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar hakkında telefonda görüşmüştür. Bu çerçevede, Filistin'deki İsrail vahşetine dikkat çekerek, uluslararası toplumun buna daha güçlü bir tepki vermesinin elzem olduğunu vurgulamıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı