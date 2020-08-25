Bakan Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz) Biz bu konuları konuşmaya, müzakere etmeye hazırız." Bakan Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz) Biz bu konuları konuşmaya, müzakere etmeye hazırız.""İyi diyalog için Yunanistan'ın tüm şartlarını kabul etmemiz mümkün olmaz.

Bakan Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz) Biz bu konuları konuşmaya, müzakere etmeye hazırız." -"İyi diyalog için Yunanistan'ın tüm şartlarını kabul etmemiz mümkün olmaz." -"(Karadeniz'de Doğalgaz) Bu bölgede, aynı bölgede ya da aynı kuyuların şuan da açılacak olan kuyuların ve daha derinlikte aynı miktarlarda rezervlerin olduğuna dair bulgular da var." Kaynak: İHA