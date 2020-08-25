- Bakan Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz) Biz bu konuları konuşmaya, müzakere etmeye hazırız."
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- Bakan Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz) Biz bu konuları konuşmaya, müzakere etmeye hazırız."

- Bakan Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz) Biz bu konuları konuşmaya, müzakere etmeye hazırız.""İyi diyalog için Yunanistan'ın tüm şartlarını kabul etmemiz mümkün olmaz.

25.08.2020 21:13 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:19

- Bakan Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz) Biz bu konuları konuşmaya, müzakere etmeye hazırız."

-"İyi diyalog için Yunanistan'ın tüm şartlarını kabul etmemiz mümkün olmaz."

-"(Karadeniz'de Doğalgaz) Bu bölgede, aynı bölgede ya da aynı kuyuların şuan da açılacak olan kuyuların ve daha derinlikte aynı miktarlarda rezervlerin olduğuna dair bulgular da var."

- Bakan Çavuşoğlu: '(Doğu Akdeniz) Biz bu konuları konuşmaya, müzakere etmeye hazırız.'

Kaynak: İHA

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