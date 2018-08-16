Bakan Çavuşoğlu: "Dış Politikamız Girişimci ve İnsani Ruh ile Daha Etkin Olacak"- 10. Büyükelçiler...

Bakan Çavuşoğlu: "Dış politikamız girişimci ve insani ruh ile daha etkin olacak"

10. Büyükelçiler Konferansı devam ediyor

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yurtdışında karşı karşıya kaldığımız sınamalar güvenlik olsun, bazı ülkelerin yaklaşımı olsun, terörle mücadele olsun ortada. Dolayısıyla bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. ve FETÖ dahil PKK gibi terör örgütleri ile içeride olduğu gibi dışarıda da mücadele etmek bizim önceliğimiz olacak" dedi.

Başkent Ankara ve Konya'da gerçekleştirilen 10. Büyükelçiler Konferansı yarın Konya programı ile sona eriyor. Ankara'da Konferansın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, bu akşamki toplantı ile beraber Ankara'daki Konferansı tamamlamış olduklarını belirterek, yarın Konya'ya gideceklerini ve Valilik ile Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programlara katılacaklarını aktardı. Bu yıl düzenlenen konferansın temasının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Dış politikamız girişimci ve insani ruh ile daha etkin olacak, bunun içinde arkadaşlarımızla beraber daha şevkle aşkla daha çok çalışacağız. Konferansın ilk 4 gününde bir taraftan bakanlık içi toplantılar yapılırken diğer taraftan farklı kurumlardan gelen arkadaşlarla ve bakanlarımızla savunmadan güvenliğe kadar turizme kadar birçok konuyu değerlendirme fırsatımız oldu. Bu büyükelçiler Konferansı'nda iki konuya ön plana çıkarttık; ekonomi ve güvenlik, savunma. Arkadaşlarımız bu kapsamda ASELSAN'ı da ziyaret ettiler. Tüm kurum ve iş adamlarımızla ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ile tüm günü ekonomiye ayırdık diyebiliriz. Siber güvenlik gibi çok spesifik alanlarda da oturumlar düzenledik. Son toplantıda da gördük ki büyülelçilerimiz bu konferanstan çok memnun kaldılar" diye konuştu.

"Terörle mücadele önceliğimiz"

Türkiye'nin gündeminin yoğun olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Yurtdışında karşı karşıya kaldığımız sınamalar güvenlik olsun, bazı ülkelerin yaklaşımı olsun, terörle mücadele olsun ortada. Dolayısıyla bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. ve FETÖ dahil PKK gibi terör örgütleri ile içeride olduğu gibi dışarıda da mücadele etmek bizim önceliğimiz olacak" mesajini verdi.

Çavuşoğlu bugün Adıyaman'da medyana gelen çatışmada hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, tüm gazilere de acil şifalar diledi. Çavuşoğlu, "Terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Tüm misyonlarımızla beraber sadece dış politikamıza değil Türkiye'nin ekonomisini ve yurtdışındaki vatandaşlarımızın projeleri üstlenmesi için yatırımların artması için var gücümüzle ye çalışmaya devam edeceğiz" diye belirtti.