Bakan Çavuşoğlu, "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" temasıyla düzenlenen "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" temasıyla düzenlenen "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" temasıyla düzenlenen "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.
İSTANBUL (İHA) - Bakan Çavuşoğlu, "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" temasıyla düzenlenen "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" temasıyla düzenlenen "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.