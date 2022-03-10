Bakan Çavuşoğlu, "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" temasıyla düzenlenen "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" temasıyla düzenlenen "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" temasıyla düzenlenen "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" temasıyla düzenlenen "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.

İSTANBUL (İHA) - Bakan Çavuşoğlu, "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" temasıyla düzenlenen "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında" temasıyla düzenlenen "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında temasıyla düzenlenen 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı na katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında temasıyla düzenlenen 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı na katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Değişen Barış Ortamında Arabuluculuk Mercek Altında temasıyla düzenlenen 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı na katıldı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Politika, Haberler

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