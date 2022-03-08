Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü
AA - Muhammet Tarhan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Lidegaard ve Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüşmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, "Danimarka Eski Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştük." ifadesini kullandı.
AA / Muhammet Tarhan - Güncel