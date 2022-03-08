Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü

AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Lidegaard ve Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüşmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "Danimarka Eski Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard başkanlığındaki Danimarka Parlamentosu Dış Politika Komisyonu üyeleriyle görüştük." ifadesini kullandı.

AA / Muhammet Tarhan - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka, Politika, Ankara, Güncel, Haberler

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