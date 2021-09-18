Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde açılış töreni yapılması planlanan Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM 76. Genel Kurulu ve Hariciyemizin prestij projesi Türkevi'nin açılışı için geldiğimiz New York'ta ilk olarak Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu, 2017'de temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı Birleşmiş Milletler binasının karşısında bulunan Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledi. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM 76. Genel Kurulu ve Hariciyemizin prestij projesi Türkevi'nin açılışı için geldiğimiz New York'ta ilk olarak Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledik" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, son olarak Büyükelçi Volkan Bozkır'dan sonra seçilen BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid'i tebrik etti.