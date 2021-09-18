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Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde açılış töreni yapılması planlanan Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde açılış töreni yapılması planlanan Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM 76. Genel Kurulu ve Hariciyemizin prestij projesi Türkevi'nin açılışı için geldiğimiz New York'ta ilk olarak Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledik" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu, 2017'de temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı Birleşmiş Milletler binasının karşısında bulunan Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledi. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM 76. Genel Kurulu ve Hariciyemizin prestij projesi Türkevi'nin açılışı için geldiğimiz New York'ta ilk olarak Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledik" dedi.

NEW YORK'UN MERKEZİNDE TÜRKEVİ

Türkevi'nin açılışının, 20 Eylül Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi planlanıyor. New York'un ticari, kültürel ve finansal merkezi Manhattan'da faaliyete geçecek olan Türkevi, 171 metre yüksekliğinde, 36 katlı bir gökdelendir.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, Türkevi ziyaretinin ardından resmi temaslarına En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katılımıyla devam etti. Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Lakshman Peiris ile bir araya geldikten sonra, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Çavuşoğlu, Guterres ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Dünyamızın gündemindeki küresel sınamaları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ele aldık. Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerimizi paylaştık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, son olarak Büyükelçi Volkan Bozkır'dan sonra seçilen BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid'i tebrik etti.


Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar

Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar

Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar

Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar

Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar

Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar

Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar

Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar

Bakan Çavuşoğlu'dan New York'ta resmi temaslar

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