Bakan Çavuşoğlu'dan Birleşik Krallık'a çalışma ziyareti
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Birleşik Krallık'a çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.
08.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:57
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Birleşik Krallık'a çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Britanyalı mevkidaşı Dominic Raab ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Brexit öncesi ve sonrası dahil olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin yanı sıra, turizm, KOVİD-19 salgınıyla mücadele ve güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.
Kaynak: DHA