Bakan Çavuşoğlu'dan Birleşik Krallık'a çalışma ziyareti DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Birleşik Krallık'a çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Birleşik Krallık'a çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Britanyalı mevkidaşı Dominic Raab ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Brexit öncesi ve sonrası dahil olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin yanı sıra, turizm, KOVİD-19 salgınıyla mücadele ve güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA