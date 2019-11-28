Bakan Çavuşoğlu'dan Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Macron'a: 'Terör devleti kurmak istiyordu'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonu ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi: "Liderlik boyunu aşan söylemlerle ve eylemlerle olmaz".
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron terör devleti kurmak istiyordu, Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırılığı yaşadı, o hayal kırıklığıyla ne dediğini bilmiyor." açıklamasında bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonu ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi: "Liderlik boyunu aşan söylemlerle ve eylemlerle olmaz". Euronews.com'da Görüntüle