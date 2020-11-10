Bakan Çavuşoğlu: "(Dağlık Karabağ'daki anlaşma) Şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam...
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Bakan Çavuşoğlu: "(Dağlık Karabağ'daki anlaşma) Şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam...

10.11.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:18
Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: "(Dağlık Karabağ'daki anlaşma) Şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor"

Bakan Çavuşoğlu: "(Dağlık Karabağ'daki anlaşma) Şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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