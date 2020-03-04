Bakan Çavuşoğlu, Craft ve Jeffrey ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Craft ve Jeffrey ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Craft ve Jeffrey ile görüştüDIŞİŞERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet ile görüştü.

04.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:31
Bakan Çavuşoğlu, Craft ve Jeffrey ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Craft ve Jeffrey ile görüştü

DIŞİŞERİ Bakanı , ABD'nin (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Dışişeri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in aralarında bulunduğu heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Görüşmeden görüntü

Haber: ANKARA, -


Kaynak: DHA

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