Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü (3)

'AŞI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNİ İLERLETECEĞİZ'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.