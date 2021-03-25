Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü (3)
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Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü (3)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü (3)

'AŞI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNİ İLERLETECEĞİZ'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

'AŞI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNİ İLERLETECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile diplomatik ilişkilerimizin 50'nci yıl dönümünde ekonomik işbirliği potansiyelini ele aldık. Salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğini ilerleteceğiz. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik" ifadesini kullandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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