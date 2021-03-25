Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | Politika

Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi makamında ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu

Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi makamında ağırladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile basına kapalı şekilde görüştü. Çinli Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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