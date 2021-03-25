Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesine ilişkin olarak, "Salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğini ilerleteceğiz" dedi.