Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'daki temasları kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'daki temasları kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. - BANGKOK

Kaynak: İHA
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