Bakan Çavuşoğlu: "Çiftçilerin Yükünü Azaltmak İçin Çalışmalar Yapıyoruz"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu rantçılara çiftçilerimizi ezdirmeyiz, tüketicimizi ezdirmeyiz diyor Cumhurbaşkanımız. Çiftçilerin o yükünü azaltmak için girdi maliyetlerin azaltmak için çalışmalar yapıyoruz. Bugün Kumluca'da 3 liraya satılan domates Antalya dışına çıkınca neden 9 lira oluyor? Aradaki 6 lirayı kim yiyor? Çiftçinin cebine mi giriyor? Kim bundan para kazanıyor. Bunu kim suistimal ediyor. Cumhurbaşkanımızın derdi bu. Bu hak etmeden arada 6 lira kazananlarla mücadele etmektir. Bu çiftçiyi korumak içindir. Tüketiciyi korumak içindir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kumluca ilçesinde MHP ve AK Parti ilçe yönetimleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve iş adamlarıyla Kalekule Tesislerinde bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, Kumluca Belediyesi Konferans Salonundaki, Kumluca proje tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, ardından Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya'nın Gödene Caddesi üzerindeki seçim koordinasyon merkezinin açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Çavuşoğlu, seçimlerde Cumhur İttifakı olarak Kumluca'da Hüsamettin Çetinkaya'yı tekrar aday gösterdiklerini hatırlattı. Çavuşoğlu, Çetinkaya'nın 20 yıl boyunca ilçeye güzel hizmetlerde bulunduğunu söyleyerek adaylığının hayırlı olmasını diledi.

Ayrı ve gayrılıklarının olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu ittifak neden kuruldu. Devletin devamı milletin bekası için kuruldu. Türkiye'yi 2023, 2053 hedeflerine 2071 hedeflerine ulaştırmak için kurulmuştur bu ittifak. Türkiye'ye karşı içeriden ve dışarıdan saldıranlara içeriden ihanet edenlere dışarıdan Türkiye'yi sarsmaya çalışanlara engel çıkaranlara karşı bu ittifak kurulmuştur. Bizim kimseyle husumetimiz yok. Bizim hedefimiz ülkemizi büyütmek milletimizi hakkettiği seviyeye her anlamda çıkartmaktır. Başkaları başka ittifak kurmuştur. O bizi ilgilendirmez. Milletimiz kararını verecek. Kim milletini hayrına ittifak kurdu, kim yıkmak yakmak devirmek ülkeyi bölmek için ittifak kurdu. Bunu milletimiz görüyor. Kim nereden talimat alıyor, kim teröre hizmet ediyor hepimiz görüyoruz. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok, onlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Bizim sorunumuz dağdaki teröristlerdir ve onlardan talimat alan onların şehirlerdeki uzantılarıdır. Bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da sandıkta da mücadelemizi yapacağız. Dağlarda da inşallah o teröristleri çukurlarına, inlerine gömmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kumluca için diğer adayların bir vizyonu olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Kumluca'yı Hüsamettin başkandan daha iyi yönetecek biri var mı? Antalya'nın her yeri için milletin huzuruna çıkıp ben bunları yaptım, yapacağım diyen başka aday var mı? 20 milyar liralık projeden bahsediyoruz. 4 milyar dolar. yani. Niye dolara çevirdiniz? Dünyadaki birçok ülkenin toplam milli geliri 4 milyar değil. Dünyadaki birçok ülkenin bütçesinden fazlasını Türel, önümüzdeki 5 yıl için Antalya'ya harcayacak" dedi.

Tanzim açıklaması

"Çiftimizin üzerinden rant elde etmeye çalışıyorlar, bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar" diyen Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız bu ucuz acemi siyasetçilere pabuç bırakır mı? Tanzim satış yerleri kurduk, 'bu çiftçiye karşı' diyorlar. Ne alakası var. Çiftçinin ürettiği ürünün daha çok satılması için ve tüketicinin de kazıklanmaması için bir çalışmadır. Bugün Kumluca'da 3 liraya satılan domates Antalya dışına çıkınca neden 9 lira oluyor? Aradaki 6 lirayı kim yiyor? Çiftçinin cebine mi giriyor? Kim bundan para kazanıyor. Bunu kim suistimal ediyor. Cumhurbaşkanımızın derdi bu. Bu hak etmeden arada 6 lira kazananlarla mücadele etmektir. Bu çiftçiyi korumak içindir. Tüketiciyi korumak içindir. Bu 6 lira o çitçinin cebine gitmediğine göre tüketicinin cebinden çıkıyor. Rant olarak gidiyor. Aracıları kaldırdığın zaman çiftçinin malı yine değerinden satılıyor. Tanzim ile daha fazla tüketim ve alım oluyor dolayısıyla çiftçiye ürünümüze talep artıyor. Ama aracılar kalktığı için de üreticilerimiz de makul bir fiyat alıyor. Olayın özü bu. Bunun çiftçiye bir zararı var mı? Bugüne kadar fiyatlar düştü mü? Antalya'dan sizin ürününüzün değerinde düşüş var mı? Yok. Ama Ankara'da burada 3 liraya satılan orada 4,5 liraya satılıyor. Olay bu. Yapmaya çalıştığımız kimse bu işi suistimal etmesin. Niyetimiz nettir. Çiftçimizi koruyacağız. Gelecek tarımdadır. Türkiye'nin bel kemiği çiftçilerdir. Bu rantçılara çiftçilerimizi ezdirmeyiz, tüketicimizi ezdirmeyiz diyor cumhurbaşkanımız. Çiftçilerin o yükünü azaltmak için girdi maliyetlerin azaltmak için çalışmalar yapıyoruz"

ifadelerini kullandı.

"Çiftçinin yanındayız"

Kumluca'da yaşanan doğal afete de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız bakanlarımızı görevlendirdi. TARSİM'le ilgili ödemeler yapılmıyor mu? Şu ana kadar 35 milyon lirayı geçti. TARSİM'in sigorta karşılığı ödediği paradan bahsediyorum. Şimdi sigortalı olmayan çiftçilerimize devletin göndereceği paralar dağıtılacak. Bütçe hazırlandı Antalya'ya bu paraları göndereceğiz. Bu sefer hasar büyük rakam da büyük olacak. Her zaman milletimizin yanında olduk. Hiç yalnız bırakmadık, devletin de görevi budur, zor günlerde vatandaşın da çiftçisinin de yanında olmaktır. Evi, işyeri serası neyi varsa zarar gören tüm vatandaşlarımıza yardım yapacağız yapıyoruz. Biz bunun için varız" açıklamasını yaptı.

"PKK, YPG öyle ya da böyle temizlenecek, kaçarı, alternatifi yok"

31 Mart Yerel Seçimlerinin Türkiye'nin istikrarı, bekası için önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Bu seçimde sizlerin verdiği destek ile Türkiye'nin istikrarı daha da güçlenecektir. Türkiye olarak yanı başımızdaki yangın yerlerinde barışı, huzuru getirmek için çalışıyoruz. Dün cumhurbaşkanımızla Soçi'deydik. Suriye'de ateşkesin devamı için iki siyasi çözüm için anayasa komisyonu dahil, üç sınırımızın öbür tarafındaki teröristleri bertaraf etmek için tavrımızı ortaya koyduk. Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, EL Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur. Bizlere güvenin. Biz çünkü bugün sahada da güçlüyüz. Yeri geldiği zaman sert gücümüzü gösteriyoruz. Biz bugün masada da güçlüyüz. Sahada kazandıklarımızı masada kaybetme devri bitti, geçti artık. Diplomasi ise diplomasi, müzakere ise müzakere, uzlaşı ise uzlaşı. Yeri geldi tepelerine binmek gerekiyorsa tepelerine binme ne gerekiyorsa. Hangi dilden anlıyorlarsa. O yüzden bizlere güvenin" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise açılışta yaptığı konuşmada proje tanıtım toplantısına ilçelerden Kumluca'dan başladıklarını belirterek, 359 projeyi tamamladıklarında 70 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını bildirdi. Sadece Boğaçayı Projesi'nin 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını kaydeden Türel, belediyenin istihdam ofisinin ise 30 bin kişiye iş imkanı sağladığını kaydetti. 7 binin üzerinde çiftçiye sulama suyunda elektriği bedava kullandırdıklarını aktaran Türel, bu dönemde bütün sulama birliği ve kooperatif birlikleri üyelerine bu imkanı sağlayacaklarını belirtti.

"Yaptık, yapacağız"

30 bin öğrenciye bu dönemde burs vermeye devam edeceklerini dile getiren Türel, "Geçen dönem 10 bindi bu dönem 30' bine çıkartacağız. 14 bin vatandaşımızı sosyal yardım kartımız var bir daha dönemde bunu 30 bine çıkartacağız. İstenilen her yerde bu kart geçiyor olacak. 606 lira taksitle 500 turizm emekçimizi Serik'te ev sahibi yapıyoruz. Önce 2 bine çıkacak bu sayı sonra diğer dar gelirlilere yönelik 5 bine çıkacak. Yaptık, yapacağız" dedi.

2014'de söyledikleri her sözü yerine getirdiklerini vurgulayan Türel, "Fazlası var eksiği yok. Beykonak Mahallesi'ne sosyal kampüs, Beykonak Sahili 2. etap çalışması, her köye köy konakları, mola evi, aile eğitim ve sosyal hizmet merkezi, engelsiz yaşam ve etkinlik merkezi, engelsiz plaj, mobil hizmetler, büyükşehir anaokulu, okullar ligi, soğuk hava depoları, bioteknik mücadele, meyve fidanı desteği, sulama tesisleri, entegre katık tesisi, Adrasan alt yapı ve arıtma tesisi. Destek sizden hizmet bizden. Bunların hepsini desteklerinizle yapacağız" ifadelerini kaydetti.

Seçim ofisi açılışında konuşan Türel, Kumluca'nın önemli sorunlarını çözdüklerini belirterek, sahilde, dağda, ovada, çok önemli hizmetler yaptıklarını kaydetti. İlk 5 senede alt yapıya yönelik eksiklikleri gidermeye çalıştıklarının altını çizen Türel, "Kendi haline terk edilmiş olan Orman Genel Müdürlüğüne ait arazide Kumluca'ya bir millet bahçesini hediye edeceğiz. Kumluca'nın çöpü de altın olacak. Yapacak çok işimiz var. Biz söz verdik mi yaparız. Başkalarının verdiği sözler kataloglara bakarsanız, orada yapılanı bulmak bile maharet istiyor. Biz önce Kumluca, önce Antalya, Kumluca için Hüsamettin Çetinkaya, Antalya için Menderes Türel diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'na, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da eşlik etti.

