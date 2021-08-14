Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Cezayir'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, 2 günlük ziyareti kapsamında geldiği Cezayir'de temaslarına başlayarak, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Cezayir'le ikili ilişkiler ele alınırken, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı