Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Cezayir'e geldi. Bakan Çavuşoğlu, 2 günlük ziyareti kapsamında geldiği Cezayir'de temaslarına başlayarak, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Cezayir'le ikili ilişkiler ele alınırken, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Lamamra ile görüştü - Haberler
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