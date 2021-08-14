Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'e gidiyor
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Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'e gidiyor

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'e gidiyor
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'e gidiyorDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-15 Ağustos'ta Cezayir'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'e gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14-15 Ağustos'ta Cezayir'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'nın davetine icabetle 14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Cezayir'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret marjında gerçekleştirilecek görüşmelerde, dost ve kardeş Cezayir'le ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

HABER: Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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