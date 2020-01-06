Bakan Çavuşoğlu Cezayir'e gidiyor

06.01.2020 00:27 | Son Güncelleme: 06.01.2020 00:27

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6-7 Ocak tarihlerinde Cezayir'e gideceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız 6-7 Ocak 2020 tarihlerinde Cezayir'i ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA