Bakan Çavuşoğlu Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune ile görüştü

07.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:53

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune ile görüştü.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de görüşmelerini sürdürüyor. Temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sonrasında Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune tarafından kabul edildi. - CEZAYİR

Kaynak: İHA