Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Bin Salih tarafından kabul edildi
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Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Bin Salih tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih tarafından kabul edildi.

09.10.2019 20:52
Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Bin Salih tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Bin Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'in başkenti Cezayir'de bulunan Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, kabulünden ötürü teşekkür ederek Bin Salih'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kaynak: AA
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