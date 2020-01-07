Bakan Çavuşoğlu Cezayir Başbakanı Djerad ile görüştü

07.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:14

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad ile görüştü.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere dün Cezayir'e geldi. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Başbakanı Abdelaziz Djerad ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konuların değerlendirilmesi öngörülüyor. - CEZAYİR

Kaynak: İHA