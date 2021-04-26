Bakan Çavuşoğlu, Cenevre'deki Kıbrıs konulu toplantıya katılacak
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Bakan Çavuşoğlu, Cenevre'deki Kıbrıs konulu toplantıya katılacak

Bakan Çavuşoğlu, Cenevre'deki Kıbrıs konulu toplantıya katılacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısında, Türkiye'nin Bakan Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında bir heyetle temsil edileceği duyuruldu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısında, Türkiye'nin Bakan Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında bir heyetle temsil edileceği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecektir. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evsahipliğinde düzenlenecek sözkonusu toplantıda ülkemiz Sayın Bakanımız başkanlığında bir heyetle temsil edilecektir"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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