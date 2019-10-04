04.10.2019 12:07

Bakan Çavuşoğlu, çalışma kahvaltısının ardından değerlendirmelerde bulundu

ANKARA(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve AB Göç, Vatandaşlık ve İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile çalışma kahvaltısının ardından değerlendirme yaptı.

Kaynak: İHA