Bakan Çavuşoğlu, çalışma kahvaltısının ardından değerlendirmelerde bulundu
Bakan Çavuşoğlu, çalışma kahvaltısının ardından değerlendirmelerde bulunduANKARA(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve AB Göç, Vatandaşlık ve İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile çalışma kahvaltısının ardından değerlendirme yaptı.
04.10.2019 12:07
Bakan Çavuşoğlu, çalışma kahvaltısının ardından değerlendirmelerde bulundu
ANKARA(İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve AB Göç, Vatandaşlık ve İçişleri Komiseri Dimitris Avramopoulos ile çalışma kahvaltısının ardından değerlendirme yaptı.
Kaynak: İHA