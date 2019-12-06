Bakan Çavuşoğlu: "Büyükelçinin sınır dışı edilmesi kabul edilemez"

06.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,, Roma'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sadece bizim imzalamış olduğumuz bir mutabakat zaptı nihayetinde büyükelçinin sınır dışı edilmesi kabul edilemez, kınıyorum" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da 5. Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmasının ardından Türk basınına açıklama yaptı. Doğu Akdeniz konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bazı ülkeler bölgede tek taraflı adımları ve Türkiye'yi eleştirmeyi tercih ettiler. Şimdi yine aynı şeyi söylüyoruz. Bugün ve yarın tüm görüştüğümüz Doğu Akdeniz etrafındaki ülkelerin yetkilileri ile bunu gündeme getiriyoruz. Biz hazırız" ifadelerini kullandı.



"Rum kesimini tanımıyoruz"



Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabulü sırasında net bir şekilde Yunanistan ile benzer bir mutabakat zaptını imzalayabileceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Rum kesimini tanımıyoruz. Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm olursa Kıbrıs'ın da geneli ile yapabiliriz. Ama Rum kesimi hariç tüm ülkelerle buna Mısır da dahil Lübnan da dahil hepsi ile bu tür anlaşmaları ikili ve çok taraflı yapabiliriz" dedi.



"Büyükelçinin sınır dışı edilmesi kabul edilemez"



Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye burada kendi haklarını korumak için bulunmaktadır. Kendi kıta sahanlığı ve deniz alanları için bizim yaptığımız bu ve yapmaya devam ettiğimiz de budur. Sadece bizim imzalamış olduğumuz bir mutabakat zaptı nihayetinde büyükelçinin sınır dışı edilmesi kabul edilemez, kınıyorum. Bunun ve tehditkar dilin kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Libya ülke içerisine ve dışında sıkıntılarla mücadele eden bir ülke ve Libya bağımsız bir devlet, egemenliğine olan bir ülke. Libya halkı kendi haysiyetlerine, onuruna önem veren ülke böyle tehdit ile karşılaştıklarında özellikle Libya kabul etmez. Bir büyükelçiyi bir başka ülke ile anlaşma imzalandı diye ihraç etmek Yunanistan'ın gerçek yüzünü göstermesi demektir. Yunanistan ile daha iyi ilişkiler istiyoruz. Yunanistan bizim komşumuz. Bize karşı düşmanca tavır olursa biz de cevap vereceğimizi bilirler. Bekleyen konular var ve en iyi yol, çözüm konuşmaktır" diye konuştu.



"Diplomatik nezakete de sığmaz"



Yunanistan'ın Libya'nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Yunanlılara bunu sorduk. Bu çok yanlış diplomatik nezakete de sığmaz. Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Biz dedik bize sorsaydınız. Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Bizden isteseydiniz bir verirdik.' Meclisimizden geçen bir mutabakat zaptının gizli kalması mümkün mü? Değil. Benden mutabakat zaptını, ülkenin güvenliği bakımından belgeyi eğer gizli değilse, ben bunu rahatlıkla paylaşırım. Bu Libya için de geçerli" açıklamasını yaptı.



"Bu rejimin bu ülkeyi birleştirebileceğine de inanmıyoruz"



İtalya Dışişleri Bakanı'nın Esad ile diyalog kurmanın zamanı geldiğini söylemesine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Bunları net bir şekilde söyledik. Tutumlarının yanlış olduğunu ve bu konuda en sert tutum sergileyen Fransa'nın bile Londra'da bizimle çalışmaya hazır olduğunu, İtalya'nın bu atmosferden etkilenerek yanlış yorumlarda bulunduğunu net bir şekilde söyledik. Kendisi de çok açık bir şekilde konuştuğumuzu basına da söylemiş. İki dost gibi bunları konuştuk. Bazı ziyaretleri ertelemişti, bu ziyaretlerin gerçekleşeceğini, Türkiye-İtalya Forumunun gerçekleşeceğini kendisi söyledi. Normal şartlarda Kasım'da gerçekleşecekti. Bundan sonra birlikte atabileceğimiz adımları görüştük. İyi geçti. Esad ile ilgili görüşlerine ben bağımsız, egemen bir ülkenin dışişleri bakanının görüşlerini sorgulamak için bir şey söylemek istemiyorum ama rejim bugüne kadar 500 binden fazla insanı öldürmüştür. Bizzat rejimin öldürdüklerinden bahsediyorum. Toplam 1 milyon insanı öldürmüştür. Bu rejimin bu ülkeyi birleştirebileceğine de inanmıyoruz. Bir geçiş süreci var o da siyasi süreç. Siyasi süreç neticesinde ülke seçime gidebilirse o zaman Suriye halkı karar versin. Suriye'yi kim yönetecek? Suriye halkı kimi seçecek? Anayasa ile birlikte ülkede nasıl bir yönetim sistem olacak? Ne zaman seçime gidilecek? Suriyeliler buna karar versin diye Suriye Anayasa komitesinin kurulmasına destek verdik. Bir ülkeyi veya bir rejimi güçlendirmek için adımlar atılırsa bu Suriye'nin yardımına olmaz" ifadelerini kullandı. - ROMA

Kaynak: İHA