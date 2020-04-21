Bakan Çavuşoğlu, büyükelçilerle korona virüsün etkilerini görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki büyükelçileriyle yeni tip korona virüs salgınına karşı ilişkin video konferans görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki büyükelçileriyle yeni tip korona virüs salgınına karşı ilişkin video konferans görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki temsilcilerimizle Kovid-19'un bölgedeki etkilerini görüştük. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zorlu süreçte fedakarca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA