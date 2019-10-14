14.10.2019 13:58

- Bakan Çavuşoğlu: "Burada sadece terör örgütü hedef alınıyor"

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Türk Dili Konuşan Ülkeler (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında "Burada sadece terör örgütü hedef alınıyor ve sivil kayıpların, sivil yaralanmaların en aza indirilmesi ve bunun engellenmesini öncelik haline getiren bir yaklaşım gerçekleştirilmekte" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 Ekim Salı günü yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler (Türk Konseyi) 7. Zirvesi çerçevesinde konseye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilevberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.

Bakan Çavuşoğlu toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na değindi. ABD ile Güvenli bölge oluşturulmaya çalışıldığını ancak başarılı olunamadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bizim hedeflerimiz açık. Güvenliğimize yönelik terör tehdidinin elimine edilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve bunu sağlamak. YPG'nin buradaki ayrılıkçı gündemini engellemek ve bunlarla birlikte barışçıl ve güvenli bölgenin oluşturulması. Sadece Türkiye için değil ilgili olan herkes için, Budapeşte için de diğer ülkeler için de önemli olan bir güvenli bölgenin oluşturulması" ifadelerini kullandı.

"Bu operasyon sınırlı" diyen Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Burada sadece terör örgütü hedef alınıyor ve sivil kayıpların, sivil yaralanmaların en aza indirilmesi ve bunun engellenmesini öncelik haline getiren bir yaklaşım gerçekleştirilmekte. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bu birlik bizim için öncelik. Yine aynı şekilde Suriye halkının meşru temsili çok çok önemli. Bütün azınlıkların ve unsurların temsil edilebileceği bir sürecin edilmesi. Özellikle Azerbaycan ve Macaristan'a da destek açıklamalarından dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim bu çerçevede DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik adımlarımız söz konusu. Bizler bu süreçte sadece yabancı terör unsurların gelmesi değil bu bölgede her türlü adımı atmakta kararlıyız. Yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ve Türkiye'deki Suriyelilerin PKK/YPG ve DEAŞ'tan temizlemiş olduğumuz bölgelere dönmesini sağlama konusu bizler için hedef ve öncelik. Operasyon bölgesinde operasyon sonrasında güvenli bir şekilde insanların yaşaması gerekmekte."

Kaynak: İHA