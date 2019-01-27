Bakan Çavuşoğlu: "Bunun Arkasında PKK Olduğunu Biliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın kuzeyinde yaşanan provokasyon girişimiyle ilgili, "Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Dün akşam, Barzani ile telefon görüşmemizde gerekli önlemleri aldıklarını söylediler" dedi.

Antalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir haftadır Antalya'da üst üste hortum, fırtına ve yağmurun etkili olduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu, "Epey hasara yol açtı. 50-60 yıl kalın güçlü duran çam ağaçlarını bile kökünden değil de kırıldığını gördük. Dün havalimanında da hortum oldu. 2 vatandaşımızı kaybettik. Bir kızımız kayıp annesi hastanede yatıyor, dün kendisini ziyaret ettik. Antalya'nın doğu tarafında sel felaketleri oldu. Tüm bölgede hasar tespiti yapıyoruz. Bunları telafi ederiz. Allah böyle bir felaketi bir daha göstermesin diyoruz. Ben doğma büyüme Alanyalıyım. Çocukluk günlerimde hatırlıyorum böyle 40 gün durmadan yağmur yağardı arada açardı. Ama son 2 senedir özellikle Antalya'nın batısında Finike, Kumluca, Demre'de yağmurla beraber hortumda olmaya başladı. İnşallah yaraları saracağız" dedi.

Kuzey Irak'la ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Kuzey Irak'ta PKK yuvalanmasına yönelik istihbaratımızla iş birliği yaparak, başarılı operasyonlar düzenliyorlar. Bundan da rahatsız olmaya başladılar. İyice köşeye sıkıştılar. Irak'ta yeni Irak'ın kurulmasıyla beraber Kuzey Irak bölgesel yöntemi de dahil PKK yönelik atılacak hamleler de var. Bundan da rahatsız oldular. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Dün akşamda Barzani ile telefon görüşmemizde gerekli önlemleri aldıklarını söylediler. Bu tarz provokasyonlara prim germemeleri gerektiğini söyledik. Ayrıca bu kışkırtmanın arkasında kimler var? Kimler yönlendirdi. Kapsamlı bir soruşturma başlatacaklarını söylediler. Gerekli tedbirleri bölgede aldıklarını söyleyerek bir daha böyle bir olaya izin vermeyeceklerini ayrıca vurguladılar. Yine ilgili başkonsolosluğumuza gönderdiler. Bir taraftan askerimiz istihbaratımız bizler süreci yakından takip ediyoruz."

Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklaması

Venezuela'daki gelişmelere de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Demokrasinin beşiği başkalarına demokrasi dersi veren ülkeler işlerine gelmediğimiz zaman demokratik seçimleri yok sayabiliyorlar. Bu Türkiye için olabilir başka ülke için olabilir. ve son zamanlarda özellikle ABD'nin baskısıyla bazı Avrupa Birliği ülkeleri hatta Avrupa Birliği'de maalesef kendi değerleriyle çelişen açıklamalar içinde bulunuyor. Evet Venezuela'da bir problem var. Ama bu problemin diyalog yoluyla ve barışçıl içinde çözülmesi için herkesin sağlaması lazım. Başından beri Venezuela'nın dışlanmasıyla sorunlar çözülmez. Hatta daha da derinleşir demiştik. Venezuela, başta Latin Amerika ve komşu ülkeler dahil ABD ile diyaloğa hazır olduklarını söylemişlerdi. New York öncesi Venezuela'ya yaptığım ziyarette bunları konuştuk ve sonrasında dışişleri bakanlarına Venezuela çağrısını iletmiştik. Esasen bu şekilde problem çözülmez. Ülke için de huzuru tesis etmemiz lazım. Ekonomik sıkıntıların aşılması için ülkeye destek olmamız lazım. Halkında sandıktaki iradesine herkesin saygılı olması lazım" ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta yaptıkları ziyaretin verimli ve başarılı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin yanında Kıbrıs sürecinde neler yapılabilir? Değerlendirmesi için Kıbrıs'a gittiklerini söyledi.

KKTC ziyareti

KKTC'ye yaptıkları ziyareti değerlendiren Çavuşoğlu, "Ortaya yeni seçeneklerde sunulmaya başlandı. Federasyon için yapılan mücadeleler sonuç vermedi. Rum tarafı da ortaya seçenekler koydu, biz de koyduk. Ortaya gayri şekilde bunları görüşmeye başladık ve bugüne kadar geldik. Ama özellikle Kuzey Kıbrıs'ta bazı kişiler sürekli, 'Benim ideolojime göre federasyon en iyidir, böyle olmaz' dikte etmeye başladılar. Türkiye olarak ya da tüm taraflar olarak tüm seçenekleri değerlendirelim ve bu seçeneklerde hangisi Kıbrıs Türk halkı için yararlıdır, hangisiyle sonuca gideceğiz. Hangisi Türkiye'nin de menfaatinedir bunları değerlendirip buna göre yaklaşalım dedik. Amerikan Üniversitesi'nde yaptığım konuşmada da bir kişinin siyasi görüşüne veya ideolojisine Kıbrıs davası kurban edilemez demek istedim. Bu A kişisi de olabilir B kişisi de. Bu ziyaretimizin amacı, KKTC sistemi tartışmak da değildi. KKTC bir demokratik olgunluk var bunu görüyoruz. Seçimlerde bunu görüyoruz. Asıl burada Akıncı'nın basın toplantısında ne dediği önemli. Yani basın toplantısında tüm seçenekleri hazırız demesi önemli. İçeride yaptığımız toplantıda herkesin bu noktaya gelmesi önemlidir" dedi. Ziyaret amacının KKTC'deki sistemi tartışmak olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Burada yaptığımız konuşmalar Kıbrıs'ta ya da başka yerdeki sistemi yönetim sistemini tartışmak değildi. Bu yöndeki beyanlar ve gereksiz beyanlar esas Kıbrıs davasında ve müzakerede ne söylediğimiz önemli, biz buna bakarız. Herkesin bu çizgiye gelmesi önemli" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'ya önem verdiğini bildiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız sadece bir etkinlik için Antalya'ya gelmedi. Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde Antalya'daki tüm yatırımları yakından takip ediyor. Bugün Cumhurbaşkanımızın Antalya ziyaretinde tabi ki yerel seçim arifesindeyiz. ve adaylarımız açıklanacak. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız şuandaki belediye başkanımız Menderes Türel'dir. İlçe adayları da belirledi partimiz. Ayrıca Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP verilen ilçelerde var. Bugün MHP'den yine gösterilen adayları da tanıtılacak. Geçen yaz temel atma törenlerine adeta yetişemedik. Bugün yine büyükşehirin gerçekleştirdiği bazı yatırımların açılışını Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanımız vefaya çok önem veriyor. Bugün partimizin kuruluşundan bu yana tüm arkadaşlarımızla, Antalyalılarla bir akşam yemeğinde buluşarak bu vefa duygusunu tekrar göstermiş olacak." - ANTALYA

Kaynak: İHA